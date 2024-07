Si fingono ristoratori per truffare dei rivenditori, denunciati

Tre persone sono state denunciate in Versilia per truffa e ricettazione di varie attrezzature alberghiere. I denunciati sono un viareggino di 37 anni e un viareggino di origini livornesi di 62 anni, per truffa aggravata in concorso con recidiva, e un campano residente a Viareggio di 34 anni per ricettazione.

Nei giorni scorsi il legale rappresentante di un rivenditore di attrezzature alberghiere si è presentato al commissariato di Viareggio per denunciare una truffa da parte di due persone che, presentatesi come ristoratori in un nuovo locale, avevano acquistato una affettatrice professionale del valore superiore a 1.500 euro, salvo poi risultare degli impostori che non avrebbero mai pagato l’attrezzatura acquistata.

Le indagini hanno portato alla luce che l’affettatrice professionale era soltanto una di una serie ben più nutrita che comprendeva altre affettatrici, planetarie, servizi da cucina e altro per un valore di diverse migliaia di euro. I due avevano poi “piazzato” una delle affettatrici presso un ristorante della zona il cui titolare non aveva disdegnato di acquistare a un prezzo irrisorio la preziosa attrezzatura.