Tragedia sulle strade di Signa, 27enne perde la vita in un incidente

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi, nel comune di Signa. Alla guida dell'unica auto coinvolta un giovane di 27 anni, che ha perso la vita. L'incidente è avvenuto in via Cavalcanti Cattani sulla Sp 45, dove poco dopo le 15 sono intervenuti i Vigili del fuoco di Firenze Ovest, i soccorsi inviati dal 118 e la polizia locale.

Per cause in corso di accertamento, l'auto avrebbe urtato violentemente contro il fusto di un pino situato al margine della carreggiata. I Vigili del fuoco hanno operato con divaricatore e cesoie per liberare il conducente rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e consegnarlo al personale sanitario che, al termine delle manovre, ne ha purtroppo constatato il decesso. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso.