Unione dei Comuni, Samanta Setteducati eletta presidente del Consiglio

Si è svolta martedì 30 luglio, la prima seduta del Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.

L’assise consiliare dell’Unione è composta da tutti i sincadi degli 11 comuni che fanno parte di diritto dell’assemblea ovvero il presidente della giunta dell’Unione dei Comuni, Alessio Mugnaini sindaco di Montespertoli, Alessio Mantellassi per Empoli, Emma Donnini per Fucecchio, Francesca Giannì per Castelfiorentino, Alessandro Giunti per Capraia e Limite, Simona Rossetti per Cerreto Guidi, Simone Londi per Montelupo Fiorentino, Daniele Vanni per Vinci, Giovanni Campatelli per Certaldo, Sergio Marzocchi per Gambassi Terme e infine, Paolo Pomponi fascia tricolore di Montaione.

Fanno parte dell’assemblea 38 consiglieri comunali eletti in parti uguali dalle maggioranze e dalle minoranze dei consigli comunali dei comuni.

All’ordine del giorno, al punto 2, la comunicazione delle deleghe già assegnate ai sindaci in seno alla Giunta dell’Unione che è stato anche l’occasione per tracciare da parte del Presidente Alessio Mugnaini l’orizzonte verso il quale il lavoro dell’Unione deve essere orientato ovvero garantire livello di servizi più alti e più omogeni tra tutti i territori.

Si è passati poi alla elezione del presidente del Consiglio dell’Unione: è stata eletta all’unanimità una donna, la seconda nella storia dell’Unione – la prima donna è stata Francesca Villani - Samanta Setteducati. Classe 1981, geometra impiegata a Publicasa Spa dal 2005, dagli anni 2005/2006 militante nel partito Pd di Castelfiorentino, dal 2018 militante e nella segreteria del Pd di Gambassi Terme, dal 2021 nella segreteria Pd della federazione. Dal 2019 consigliera comunale e assessora con deleghe al sociale, sanità, casa e politiche giovanili nella giunta Campinoti fino al 2024, adesso capogruppo Pd in Consiglio comunale a Gambassi.

"È con grande onore e profondo senso di responsabilità che accetto la nomina a Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa – ha commentato la neo eletta Samanta Setteducati – Ho ringraziato l’assemblea per la fiducia e il sostegno riposto in me. Questo incarico rappresenta non solo un privilegio, ma anche un impegno a lavorare instancabilmente per il benessere di tutti i Comuni. Mi impegno a promuovere la collaborazione e il dialogo tra tutti i Comuni membri, per garantire che le nostre decisioni siano sempre orientate al bene comune. Sono entusiasta di iniziare questo percorso insieme a loro".

Nel corso della seduta è avvenuta anche la designazione dei gruppi consiliari con i rispettivi capigruppo.

Di seguito, le formazioni che si sono costituite in Consiglio che per il momento sono 4 ovvero il gruppo Centrosinistra per l’Empolese Valdelsa – Partito Democratico con capogruppo Giorgio Benassi, Civica Gambassi Terme con capogruppo Letizia Tinti, Movimento 5 Stelle con capogruppo Fabrizio Macchi e il gruppo Fratelli d’Italia – Centrodestra per l’Empolese Valdelsa con capogruppo Leonardo Rossi. Ancora 4 consiglieri devono comunicare il gruppo di appartenenza.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa