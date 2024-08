Amministrazione comunale di Pietrasanta: il cordoglio ai familiari di Alvaro Pesetti

Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti e l’amministrazione comunale di Pietrasanta porgono il più sincero cordoglio ai familiari di Alvaro Pesetti, storico artigiano del marmo, scomparso nella serata di mercoledì all’età di 91 anni

Persona “di grande dedizione al lavoro ma con un animo scherzoso, sempre pronto al sorriso e a fare quattro chiacchiere in piazza Duomo, che frequentava assiduamente”, lo ricorda in particolare l’assessore Matteo Marcucci. Scalpellino, formato nel laboratorio che il fratello Aldo aveva aperto con lo zio, dagli anni Ottanta l’attività di Pesetti si concentrò sulla realizzazione di opere di architettura, arredi e camini, per strutture alberghiere e residenze private. Fra le sue opere più significative si ricordano gli arredi in stile Liberty con fontana e rivestimenti intarsiati della Sala dell'orchestra dell'hotel Savoia di Milano e gli interni in stile Moresco con corte, fontane e vasche per l'hotel Excelsior di Venezia.

Dall’amministrazione un messaggio di affettuosa vicinanza alle figlie di Pesetti, Simona ed Emanuela e ai nipoti.

