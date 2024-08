Bilancio di Sostenibilità UNIC, le indicazioni del nuovo il sito internet

Si comunica che al seguente link è attivo il sito internet Bilancio di Sostenibilità UNIC in cui si narra l’impegno per la sostenibilità dell’industria conciaria italiana sul piano ambientale, sociale, etico.

Si tratta di uno strumento di comunicazione dinamico e completo, organizzato secondo i criteri ESG: Enviroment, Social e Governance, mantenendo la correlazione agli obiettivi di sostenibilità (SDGs) ONU. È strutturato in maniera tale che la comunicazione sia accessibile a un vasto pubblico, a partire da media, istituzioni e consumatori in cerca di informazioni generali, fino ad arrivare ad approfondimenti per ricercatori tecnici, clienti e esperti del settore.

In ogni sezione è possibile consultare gli ultimi dati e le serie storiche relative a consumo di risorse, circolarità di prodotto e processo, efficienza energetica, materia prima, impegno sociale, salute e sicurezza, formazione.

Sono inoltre descritte le attività svolte, e in corso, riguardanti tutte le altre tematiche sulla sostenibilità più rilevanti per il settore, tra cui gestione chimica (con focus su Cromo VI), LCA/impronta ambientale, tracciabilità, deforestazione, progetti culturali, terminologia, recupero scarti conciari, pelli esotiche, ecc..

Il sito nasce con l’obiettivo di raccogliere tutte le informazioni sulla sostenibilità conciaria raccolti negli ultimi due decenni con il Report di Sostenibilità UNIC, fino all’anno scorso pubblicato in forma cartacea e pdf. Come per il Report, ogni anno continueremo ad aggiornarlo con i dati più recenti, raccolti tra le aziende associate che vorranno collaborare (come accaduto finora).

Al momento il sito è disponibile in lingua italiana e sarà pronto in lingua inglese per settembre.

Fonte: Ufficio Stampa