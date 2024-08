'Cinema in villa', continua la programmazione al Giardino Bardini

Il film campione d’incassi “Inside Out 2”, quattro anteprime, il meglio della stagione appena passata e i mercoledì a ingresso gratuito per le famiglie.

Continua fino al 29 agosto la programmazione di “Cinema in villa”, l’arena estiva fiorentina con vista panoramica sulla città, sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini.

La rassegna – che nel primo mese di programmazione ha registrato quasi ogni sera il tutto esaurito - è promossa e organizzata dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con l’Associazione culturale Musart, la programmazione della Fondazione Stensen e con il patrocinio del Comune di Firenze. Ingresso dalle ore 20,45, inizio proiezioni ore 21,15. Il biglietto costa solo 5 euro e la programmazione, a cura della Fondazione culturale Niels Stensen, si articola in aree tematiche. Confermati i mercoledì per le famiglie, con biglietti gratuiti su prenotazione (obbligatoria) e confermata la rassegna “Cinema Revolution” sostenuta dal Ministero della Cultura in collaborazione con il comparto cinematografico, con biglietti a 3,50 euro.

In arrivo quattro anteprime: “Finché notte non ci separi” di Riccardo Antonaroli (16/8), “La vita accanto” di Marco Tullio Giordana (19/8), “La sindrome degli amori passati” di Ann Sirot e Raphael Balbon (24/8) e “Linda e il pollo” di Chiara Malta e Sebastien Laudenbach (28/8).

Per i mercoledì di “Cinema in famiglia” da non perdere “Il ragazzo e l’Airone” (7/8), “Emma e il giaguaro nero” (14/8), “Manodopera” (21/8)… E ancora, “Challengers” di Luca Guadagnino (11/8) in lingua originale e sottotitoli in italiano, Ferragosto in allegria con “Pare parecchio Parigi” (15/8) di Leonardo Pieraccioni, l’acclamatissimo “Inside Out 2” (10/8) e il sorprendente “Fly me to the moon: le due facce della luna” (20/8)).

Vista la grande affluenza, è consigliata la prevendita, sui siti www.villabardini.it e www.cinemainvilla.it. Ricordiamo che per le proiezioni gratuite per le famiglie, al mercoledì, è richiesta la prenotazione obbligatoria sul sito www.villabardini.it.

Con il biglietto del cinema si può accedere dalle ore 19 alla Terrazza Belvedere per un aperitivo con vista, mentre alla Caffetteria di Villa Bardini si servono cene e altre delizie a prezzi scontati per gli spettatori di “Cinema in Villa”.

Info-line telefonica al numero 393 8570925, nei giorni di programmazione dalle ore 18 alle 22. E’ possibile parcheggiare gratuitamente al parcheggio del Forte di Belvedere. Per persone con disabilità prenotazione obbligatoria dalle ore 18 alle ore 20 fino ad esaurimento disponibilità. Media partner Radio Toscana.

Cinema in Villa 2024

Dal 9 luglio al 29 agosto – ore 21,15

Ingresso/biglietteria Villa Bardini - Costa San Giorgio, 2 - www.villabardini.it

Biglietti

Ingresso 5 euro/3,50 euro per promozione “Cinema Revolution” su film italiani e europei

Per i portatori handicap prenotazione obbligatoria dalle ore 18 alle ore 20 fino ad esaurimento disponibilità

Mercoledì in famiglia

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.villabardini.it

Prevendite

www.villabardini.it - www.cinemainvilla.it

Informazioni

Tel. 393 8570925 (orario 18/22 nei giorni di programmazione) - www.villabardini.it - www.cinemainvilla.it

Parcheggio gratuito al Forte Belvedere

Programma Cinema in Villa 2024

Cinema in famiglia

Tutti i mercoledì a ingresso gratuito previa prenotazione su www.villabardini.it

Mercoledì 7 agosto - Il ragazzo e l’Airone di Hayao Miyazaki (Giappone 2023, 124’)

Mercoledì 14 agosto - Emma e il Giaguaro nero di Gilles de Maistre (Francia 2024, 100’)

Mercoledì 21 agosto - Manodopera di Alain Ughetto (Francia/Italia/Belgio 2023, 70’)

Mercoledì 28 agosto (Anteprima) - Linda e il pollo di Chiara Malta, Sebastien Laudenbach (Francia/Italia 2024, 73’)

Cinema Revolution – il miglior cinema italiano ed europeo

Giovedì 8 agosto – Anselm di Wim Wenders (Germania 2023, 93’)

Venerdì 9 agosto – Un mondo a parte di Riccardo Milani (Italia 2024, 113’)

Lunedì 12 agosto - La zona d’interesse di Jonathan Glazer (Gb/Usa/Polonia 2023, 105’)

Martedì 13 agosto - Volare di Margherita Buy (Italia 2024, 100’)

Giovedì 15 agosto - Pare parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni (Italia 2024, 96’)

Venerdì 16 agosto - (Anteprima) Finché notte non ci separi di Riccardo Antonaroli (Italia 2024, 87’)

Domenica 18 agosto - Gloria! di Margherita Vicario (Italia, Svizzera 2024, 100’)

Lunedì 19 agosto - (Anteprima) La vita accanto di Marco Tullio Giordana (Italia 2024)

Giovedì 22 agosto – Cattiverie a domicilio di Thea Sharrock (Gb 2023, 100’)

Venerdì 23 agosto - Adagio di Stefano Sollima (Italia 2023, 127’)

Sabato 24 agosto (Anteprima) - La sindrome degli amori passati di Ann Sirot, Raphael Balbon (Francia, Belgio 2023, 90’) -

Domenica 25 agosto - Io e Sissi di Frauke Finsterwalder (Germania, Austria 2023, 110’)

Lunedì 26 agosto - Il Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca (Italia 2024, 105’)

Martedì 27 agosto - C’era una volta in Bhutan di Pawo Choyning Dorji (Francia, USA, Bhutan 2023, 107’)

Giovedì 29 agosto - La chimera di Alice Rohrwacher (Italia 2023, 134’)

Il grande cinema internazionale in Villa

Sabato 10 agosto – Inside Out 2 di Kelsey Mann (Usa 2024, 96’)

Domenica 11 agosto - Challengers di Luca Guadagnino (Usa 2023, 131’) – versione originale sott. ita

Sabato 17 agosto - Kinds of kindness di Yorgos Lanthimos (Usa 2024, 165’)

Martedì 20 agosto - Fly me to the moon: le due facce della luna di Greg Berlanti (Usa, Gb 2024, 131’)

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa