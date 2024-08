Comunicato stampa bilancio Vinci 2024-2026

Martedì 30 luglio si è tenuto il secondo Consiglio comunale di Vinci e, tra i punti all’ordine del giorno, ad aver fatto la parte del leone è stata sicuramente la parte relativa al bilancio 2024-2026.

Durante l’illustrazione fatta dal Sindaco, è emerso come gli investimenti principali riguardino le scuole, con la costruzione di una nuova scuola dell’infanzia a Vinci e un nuovo nido a Spicchio. Investimenti importanti, di milioni di euro, che lanciano un messaggio ben preciso e coerente: investire nelle scuole è il primo passo per riuscire ad avere una futura generazione di cittadini più consapevoli. Rendere gli istituti scolastici sicuri e all’avanguardia consente ai bambini, che li frequentano, di crescere in un ambiente sicuro in cui imparare a stare insieme.

Il nuovo Nido inoltre permetterà di rispondere in maniera adeguata alla crescente domanda di usufruire di questo servizio indispensabile per le famiglie per avere miglior margine di conciliazione con la vita lavorativa.

Nella variazione di bilancio troviamo anche lo stanziamento per una ditta esterna per la riorganizzazione dell’ente comunale: è stato uno dei punti cardine del programma elettorale, presentato durante la scorsa campagna. Un comune riorganizzato ed efficientato è la vera base da cui partire e senza il quale decadono, per ovvie ragioni, tutti i buoni propositi e tutti i progetti in programma. Un investimento per tutti: per i cittadini, che potranno contare su un ente ben funzionante, e per le professionalità presenti, che potranno essere valorizzate al meglio.

Fonte: Capogruppo PD Insieme per Vinci