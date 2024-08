Corsa di ciclismo giovanile a Castelfiorentino, attesi decine di giovanissimi

Una giornata interamente dedicata al ciclismo giovanile, nel paese dove è cresciuto Alberto Bettiol e che ha dato i natali al padre di Gino Bartali. È con questo spirito che domenica 4 agosto si svolgerà a Castelfiorentino una corsa rivolta alla categorie “esordienti” (maschi e femmine) e alle allievi donne, che si contenderanno lungo un circuito prevalentemente pianeggiante vari trofei, all’insegna di una sana competizione sportiva.

L’iniziativa, che è promossa dall’ASD San Miniato S. Croce e gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, prevede la prima partenza alle ore 9.00 da via Masini, e riguarda la categoria “esordienti” al primo anno. Il percorso (km 36,5) si sviluppa in 4 giri pianeggianti più uno in salita e interessa via Masini, rotatoria srt 429, via Machiavelli, rotatoria via Zanini, bivio via Battisti, via Palestro, via Ridolfi, via Costituente, via Masini; al termine dell’ultimo giro, per ogni categoria, si svolta a destra e si sale lungo via Bruno, poi via Zanini, via Battisti, via Palestro, via Ridolfi, via Costituente e arrrivo. La seconda partenza è in programma alle 10.30 e interessa gli “esordienti” (2° anno), con un percorso di km 47 (5 giri e uno in salita). Nel pomeriggio largo alle giovanissime. Alle 15 partenza “esordienti” donne (km 36,5, 4 giri piu uno in salita) e alle 16.30 la categoria “allievi donne” con nove giri pianeggianti e uno in salita per complessivi km 77,5.

La corsa è stata resa possibile grazie al contributo del Comune e numerosi sponsor del territorio, a beneficio dei quali è stata effettuata anche una lotteria con assegnazione di premi.

Fonte: Comune di Castelfiorentino