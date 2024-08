Livorno, professore di sostegno arrestato con l'accusa di abusi sessuali su studentessa disabile

Arrestato a Livorno un professore, accusato del reato di violenza sessuale pluriaggravata ai danni di un'alunna disabile. Su ordine della Procura della Repubblica di Livorno i carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'insegnante di sostegno. Le indagini dei militari, coordinati dalla Procura labronica, sono state avviate in seguito alla segnalazione della dirigenza scolastica dell'istituto, per comportamenti anomali e sospetti. L'uomo era stato notato dal personale della scuola in più occasioni in luoghi isolati e inaccessibili con l'alunna, e più volte avrebbe anche pronunciato frasi e commenti offensivi a sfondo sessuale, non solo verso la giovane a lui affidata ma anche nei confronti di colleghe e altre alunne.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, anche tramite testimonianze, in base agli elementi raccolti e la gravità della presunta condotta è scattata la perquisizione personale e domiciliare a carico del docente. Nonostante i tentativi di nascondere elementi anche tramite un dispositivo criptato, è stato estratto diverso materiale informatico costituito da video e foto dal contenuto sessualmente esplicito. I gravissimi e concordanti elementi di colpevolezza emersi finora a carico dell'indagato che, sottolineano ancora i militari, ne hanno evidenziato un'estrema pericolosità, hanno portato l'autorità giudiziaria ad emettere nei suoi confronti la misura cautelare restrittiva.