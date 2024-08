Ufficiale l'ingresso di Istituto Fanfani in Lifenet

Ora è ufficiale: l’istituto Fanfani entra nel Gruppo Lifenet Healthcare. Ieri, mercoledì 31 luglio, sono stati perfezionati gli accordi che hanno sancito l’ingresso definitivo dello storico istituto di analisi e ricerche cliniche di Firenze, all’interno del Gruppo Lifenet, eccellenza dell’assistenza medico-sanitaria, composto da un network che comprende ospedali, centri chirurgici, poliambulatoriali diagnostici e cliniche oculistiche. Si apre adesso una nuova fase per Istituto Fanfani, che a partire dal mese di settembre avvierà una ristrutturazione del Polo Sanitario di Piazza della Indipendenza a Firenze e investirà nuove risorse nel potenziamento dei servizi e della tecnologia in uso per la diagnostica e la medicina specialistica.

Manterranno il loro ruolo centrale Stefania e Fabio Fanfani, da sempre punto di riferimento dell’Istituto Fanfani; la Direzione Generale dell’azienda rimarrà in capo a Francesco Epifani, con il supporto strategico di Nicola Bedin, Mariacarlotta Rinaldini, Filippo Bartolucci, membri del Consiglio di Amministrazione. Fabio Fanfani assume l’incarico di Senior Medical Advisor per il Gruppo Lifenet a livello nazionale

Questa alleanza promette di rafforzare ulteriormente la posizione dell'Istituto Fanfani come leader nel settore sanitario in Toscana, attraverso una combinazione di risorse avanzate e un impegno condiviso per l'innovazione continua e l'eccellenza nella cura del paziente. Con questa nuova fase, Lifenet Healthcare e l'Istituto Fanfani si preparano a tracciare nuove strade nel campo della sanità, con una visione chiara e condivisa del futuro.

Lifenet Healthcare

Lifenet Healthcare è un gruppo attivo nel settore healthcare, e composto da ospedali privati accreditati (Ospedale di Erba, Piccole Figlie Hospital a Parma, Ospedale Regina Apostolorum ad Albano Laziale-Roma, Ospedale Città di Aprilia-Latina), centri chirurgici, poliambulatori diagnostici e cliniche oculistiche e dentali (Centro Medico Spallanzani a Reggio Emilia, Poliambulatorio Chirurgico Modenese a Modena, Eyecare Clinic a Milano, Brescia e Modena, Centro Medico Visconti di Modrone a Milano, CeMeDi e Chiros a Torino, Siena Eye Laser a Siena). Impiega più di 2.000 persone e si avvale di avanzate tecnologie, inclusa la chirurgia robotica. Creato nel 2018, il gruppo ha da allora avviato un rapido percorso di sviluppo sia attraverso acquisizioni che attraverso processi di riorganizzazione e crescita organica.

Istituto Fanfani

L’Istituto Fanfani, storico Centro Integrato di diagnostica e salute, è oggi un network per la diagnostica e la salute in Toscana, orientato ad accogliere i bisogni dei pazienti con la più ampia gamma di prestazioni sanitarie e percorsi di cura personalizzati e con l’obiettivo di promuovere una cultura della salute incentrata sulla prevenzione, il benessere della persona e il rispetto dell’ambiente Fanfani dispone di: un moderno centro di diagnostica per immagini per l’esecuzione di Radiologia Digitale e Odontoiatrica, Mammografia con Tomosintesi, Ecografie, Risonanza Magnetica ad alto campo, TC, MOC tradizionale e ad ultrasuoni, Endoscopia Digestiva, oltre che medicina specialistica per tutte le prestazioni sanitarie di medicina e chirurgia ambulatoriale; Fanfani opera con le più importanti imprese per la Medicina del Lavoro e i Servizi alle Imprese e ha un centro integrato di eccellenza per la Medicina dello Sport e la Riabilitazione, con test di laboratorio innovativi e pensati per gli sportivi, terapie riabilitative e consulenze nutrizionali gestite da professionisti specializzati, visite di idoneità medico-sportive agonistiche e non agonistiche, check-up multidisciplinari e un percorso integrato per la valutazione del trauma.

