"Nomina di Setteducati atto di prepotenza del PD": l'accusa del M5S

In data 30 luglio 2024 a Empoli si è tenuto il Consiglio di insediamento dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, durante il quale si è assistito a un episodio di prepotenza da parte del partito dominante nel territorio. L'evento principale riguardava la votazione del Presidente del Consiglio dell'Unione, una carica che, nel rispetto delle minoranze, dovrebbe essere assegnata alle forze di opposizione. Sebbene apparentemente questa pratica sia stata rispettata, in realtà è stato riscontrato un evidente difetto: la "minoranza" scelta è risultata essere quella sostenuta dal PD. Secondo il regolamento, il Consiglio dell'Unione dei Comuni è composto dalla giunta, formata dai sindaci degli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa, e dai consiglieri di maggioranza e di minoranza, rappresentanti delle varie forze politiche vincitrici e perdenti nei rispettivi comuni. Tra questi comuni, l'unico sostenuto dal PD che ha perso le elezioni è stato Gambassi Terme. Di conseguenza, la candidata sindaco di Gambassi e attuale consigliera comunale, Samanta Setteducati, è stata inserita tra i consiglieri di opposizione. Fin dall'inizio, è stato evidente l'intento di insediare la consigliera Setteducati come Presidente del Consiglio dell'Unione, con la maggioranza che ha espresso la propria dichiarazione di voto a suo favore. Le proposte di votazione dell'opposizione (i consiglieri Di Stefano e Maccari) sono state respinte, permettendo alla sola consigliera PD tra le fila dell'opposizione di ottenere il seggio più alto del Consiglio e di evitare fin da subito il marginale posizionamento nell'area riservata all'opposizione. Sebbene non vi sia un obbligo di legge a conferire la carica di presidente del Consiglio alla minoranza, è una buona pratica che riflette apertura e dialogo verso i cittadini che hanno espresso una preferenza politica diversa da quella maggioritaria. Questa pratica è stata ripetutamente disattesa dal PD, culminando nell'episodio di ieri, che rappresenta un picco di arroganza politica. Riteniamo doveroso informare i cittadini di quanto accaduto, affinché la comprensione e la consapevolezza delle vicende politiche possano contribuire a formulare un pensiero politico più preciso e corretto.

M5S Empolese Valdelsa