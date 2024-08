Antenna trasparente, la sezione dedicata sul sito del Comune di Empoli

Un altro passo verso l’ascolto della cittadinanza sul tema “Antenna trasparente”, la ‘strategia’ che l’amministrazione comunale ha subito messo in campo, dopo l’incontro coi Comitati cittadini che in questi mesi si sono costituiti.

Da oggi sulla home page del sito istituzionale, in basso, è visibile e consultabile una sezione appositamente dedicata al tema delle antenne come annunciato dal sindaco Alessio Mantellassi. Una sezione accessibile, divulgativa, informativa e partecipata dalla comunità che potrà sempre contribuire con osservazioni e proposte. Uno strumento di dialogo e confronto con la cittadinanza per costruire insieme una città più consapevole e partecipata.

«Non abbiamo trascurato l'impegno preso con i cittadini in merito al percorso di inclusione sul tema delle antenne della telefonia mobile - ha sottolineato il sindaco Alessio Mantellassi -. Con questa nuova sezione del sito del Comune, si entra nel dettaglio dei documenti a disposizione, dove poi è possibile portare avanti le istanze nelle sedi opportune. Un primo passo dovuto per dare risposte sulle richieste di trasparenza».

FOCUS - In “Antenna Trasparente” è possibile consultare tutti i procedimenti in corso relativi all’installazione e alla gestione delle antenne, nonché il programma comunale di telefonia che guida le decisioni e le politiche del nostro Comune in questo ambito; la normativa vigente, che disciplina la materia e assicura che tutte le operazioni vengano svolte nel rispetto dei limiti vigenti e della tutela della salute pubblica; gli esiti delle campagne di monitoraggio dei campi elettromagnetici: questi dati contribuiscono a garantire la sicurezza della cittadinanza attraverso un controllo costante sull’impatto ambientale delle antenne.

Entrando nel merito: avvisi pubblicizzazione nuove istanze, il Programma comunale degli impianti radio base, il catasto regionale degli impianti di radiocomunicazione, il procedimento di installazione/modifica degli impianti di telecomunicazioni, il monitoraggio dei campi elettromagnetici, l’inquadramento normativo.

Inoltre nel percorso avviato ci sono anche altre priorità quali dare mandato al Servizio Ambiente di predisporre la modifica del regolamento sulle antenne che inserisca, come era stato chiesto, il passaggio obbligatorio in Giunta per tutti gli aggiornamenti e gli sviluppi che avvengono sul piano. Appena pronta, verrà sottoposta al Consiglio comunale. L’altro passo è quello di avviare un percorso di aggiornamento del piano delle antenne che è datato 2021, quindi anche una discussione delle localizzazioni attuali. E poi, aver dato mandato sempre al Servizio Ambiente di organizzare un Convegno nel mese di settembre in materia di connessione e tecnologia 5G, coinvolgendo le Università toscane, facendo un momento di riflessione e aggiornamento con la comunità scientifica.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa