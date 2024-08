Le aperture estive del PD di Castelfiorentino

l partito democratico di Castelfiorentino, conclusa la festa de l'Unità, si dedica a nuovi momenti di confronto presso la propria sede in corso Matteotti che resterà aperta anche durante il mese di agosto, tradizionalmente dedicato alle ferie.

A spiegarne le motivazioni il segretario Gabriele Romei: “Insieme alla Segreteria del partito castellano abbiamo deciso di tenere aperta la sede i sabati mattina per il tesseramento e raccogliere le firme sul referendum sull'autonomia differenziata e sulla proposta di legge sul salario minimo. Sul referendum è importantissimo il risultato già raggiunto. Infatti in pochi giorni sono state raccolte 500.000 firme: questo è un segnale forte di quanto la cittadinanza sia attenta a questa riforma, da molti denominata "spaccaitalia" e su come si voglia impegnare attraverso la propria firma per impedirla.

Ci è sembrato giusto rimanere a disposizione delle cittadine e dei cittadini come segreteria, gruppo consiliare e giunta comunale su temi importanti come il lavoro, le riforme, i problemi concreti delle persone. Temi che abbiamo affrontato lungamente durante la campagna elettorale e su cui continuiamo a lavorare”.

Questo il calendario del mese (con la sola eccezione della settimana di ferragosto)

- sabato 3/08, ore 10-13;

- sabato 10/08, ore 10-13;

- sabato 24/08, ore 10-13;

- sabato 31/08, ore 10-13.

Fonte: Ufficio Stampa