Neonata rimane accidentalmente chiusa in auto: liberata dai carabinieri

Minuti di panico nella tarda mattinata di ieri a Forte dei Marmi, dove una neonata di pochi mesi era rimasta accidentalmente chiusa in auto. Decisivo l'intervento dei carabinieri che, infrangendo uno dei vetri dell'auto, hanno estratto la piccola incolume e in buone condizioni di salute. A far scattare l'intervento le urla di disperazione di una donna che stava chiedendo aiuto ai militari, impegnati nei controlli del territorio, per soccorrere la nipotina rimasta a bordo della propria macchina. Secondo quanto emerso la donna era appena scesa, lasciando purtroppo inavvertitamente le chiavi all'interno del veicolo e determinando così l'attivazione del dispositivo di chiusura automatica delle portiere, rendendo vano ogni tentativo di riaprirle.

I carabinieri, con le dovute precauzioni, hanno immediatamente infranto uno dei vetri, estraendo la bambina dall'auto e affidandola alla zia, che l'ha accolta in un emotivo e liberatorio abbraccio. Come specificato sull'episodio non sono emerse responsabilità a carico della donna.