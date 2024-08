Palestre scolastiche, a Empoli via alle domande per l'assegnazione degli spazi per attività sportive

Promuovere e incentivare lo svolgimento dell’attività sportiva nel territorio: sono aperti i termini per la presentazione delle domande relativi all’assegnazione in uso alle società, associazioni ed enti sportivi degli spazi nelle palestre di pertinenza degli edifici scolastici di proprietà comunale o acquisite in concessione dalla Città Metropolitana per l’anno scolastico 2024/2025. Per presentare richiesta e documentazione c'è tempo fino alle 12 di lunedì 12 agosto 2024.

L’avviso è già online e consultabile al link https://shorturl.at/NJSXX. La domanda deve contenere - oltre alle generalità del soggetto richiedente - un report sintetico sull'attività sportiva programmata dall'associazione per l'A.S. 2024/25. Requisito indispensabile per la partecipazione è l'assenza di posizioni debitorie dei richiedenti nei confronti del Comune. Sarà inoltre data priorità alle società che hanno sede o svolgono la loro principale attività sportiva da almeno un anno sul territorio comunale.

Le palestre disponibili sono la palestra maggiore della scuola secondaria di I° grado Busoni (via Raffaello Sanzio), la palestra minore della scuola secondaria di primo grado Busoni (via Raffaello Sanzio), la palestra della scuola secondaria di primo grado Vanghetti (via Liguria), la palestra della scuola primaria di Ponte a Elsa (via Tina Lorenzoni), la palestra dell’Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” (via Bonistallo), la palestra del Liceo Scientifico “Il Pontormo" (via Raffaello Sanzio) e lo spazio per attività motorie della scuola primaria di Ponte a Elsa (via Osteria Bianca).

Il loro utilizzo avverrà in orario extrascolastico (dalle 17 in poi), previa acquisizione del nulla osta dei relativi Consigli di Istituto. Sono ammesse a partecipare all'avviso tutte le società, associazioni ed enti sportivi con sede sul territorio comunale o comunque che da almeno un anno svolgono gran parte della loro attività sul territorio comunale. Le domande dovranno pervenire al Comune di Empoli entro le 12 del 12 agosto 2024, a pena di esclusione: dovranno essere compilate esclusivamente sull’apposito modello disponibile sul sito internet del Comune di Empoli nella sezione 'Avvisi'.

FOCUS - La domanda, compilata in tutte le sue parti, completa della documentazione in essa richiesta e sottoscritta - digitalmente o in forma autografa (in questo caso andrà allegata copia fotostatica del documento di identità del firmatario) - dal rappresentante legale della società, associazione o ente sportivo richiedente, dovrà essere presentata o direttamente al Protocollo del Comune di Empoli (via Giuseppe del Papa,41) negli orari di apertura al pubblico, oppure inviata tramite mail o PEC all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it. Anche in questo caso la domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle 12 del 12 agosto 2024. Non fa fede la data di invio. L'assegnazione degli spazi sarà decisa da un'apposita commissione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa