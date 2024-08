Sicurezza, Urso (FdI): "Degrado e delinquenza, a Castelfiorentino non c'è tregua"

In riferimento agli episodi accaduti in questi giorni a poca distanza l’uno dall’altro e con protagonista la stessa persona che andava in escandescenza disturbando con atti intimidatori le persone (c’è un video che riprende tali atteggiamenti), provocando paura e sgomento fra le stesse nella piazza centrale del paese in pieno mercato e alla stazione meta anche di discesa dal treno di turisti dove si accasciava e disturbava, io Capogruppo di Fratelli d'Italia ho inoltrato una interrogazione che purtroppo per le tempistiche nn è stata discussa in consiglio comunale ma che con piacere ho potuto capire che la Sindaco l'ha letta dicendomi che ha preso atto di ciò che denunciamo e cercherà di mettere in pratica ciò suggerito.

Le politiche ideologiche e buoniste sulla sicurezza, finalizzate ad attrarre fasce elettorali ideologizzate, possono avere un senso in campagna elettorale, ma danneggiano i cittadini, che qualunque sia la loro idea politica, debbono senza se e senza ma, essere padroni a casa loro e liberi di circolare nel proprio paese senza paura di essere aggrediti, derubati e impauriti. La sicurezza, il decoro, sono condizioni essenziali di vivibilità alla base per poter vivere liberamente la propria città e godere di serenità e libertà.

Fratelli d’Italia ha pronto un esposto che farà pervenire al Prefetto, indicando nei dettagli la situazione non più sostenibile riguardo la insicurezza a Castelfiorentino ma la cosa più grave è che non vediamo una presa di posizione dura e concreta dell’amministrazione nel risolvere tale problema. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno, dove il buonismo deve essere messo da parte, poiché non possiamo più tollerare tali situazioni. È fondamentale dare attuazione ai provvedimenti di espulsione nei confronti degli stranieri presenti a Castelfiorentino senza permesso di soggiorno. È necessario dare attuazione al coordinamento tra le forze di polizia e la polizia locale per creare unità di contrasto dei fenomeni delinquenziali in cui questi si verificano e si concentrano in determinate zone.

Fratelli d’Italia non si fermerà nella sua azione di denuncia del degrado urbano a Castelfiorentino perché non si può accettare che i cittadini vengano minacciati da spacciatori magari quando escono di casa per depositare i rifiuti. Richiediamo con forza la presenza di militari in zone particolarmente sensibili come, la stazione, la piazzetta sopra e sotto la quercia vicino al teatro, piazza del popolo.

Serena Urso, caporuppo Fratelli d'Italia Consiglio Comunale Castelfiorentino