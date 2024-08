Tennis, Jasmine Paolini e Sara Errani in finale nel doppio alle Olimpiadi di Parigi

Jasmine Paolini e Sara Errani sconfiggono in semifinale la coppia ceca Karolina Muchova-Linda Noskova 6-3 6-2 e volano in finale per l'oro olimpico del doppio femminile a Parigi 2024. Per il tennis italiano si tratta di una medaglia attesa da un secolo: l'ultima era arrivata infatti 100 anni fa, con Uberto de Morpurgo: bronzo a Parigi 1924.

Domenica 4 agosto la tennista toscana, nata a Castelnuovo di Garfagnana ma cresciuta a Bagni di Lucca, affronterà con Errani le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.