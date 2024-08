Festa del bignè di Orentano, sindaco Mini: "Felici che ci sia la manifestazione anche se mancherà il Dolcione"

“Siamo ben contenti che l'Ente Carnevale dei bambini, nonostante l'edizione 2024 del Dolcione non ci sarà, abbia deciso di fare ugualmente la Festa del Bigné”. Lo dice il sindaco di Castelfranco di sotto Fabio Mini che aggiunge, “Per noi questa è una notizia positiva, perché si tratta di un importante manifestazione per il territorio e per la preservazione dell'identità locale. Ovviamente dispiace che nel 2024 non vedrà la luce il tradizionale Dolcione che richiama visitatori da tutta la Toscana, ma sono sicuro che in futuro anche questa iniziativa troverà nuovo slancio con tutti volontari dell'Ente Carnevale a cui sono vicino e che ringrazio per il loro impegno”.

“Proprio per questo – conclude il primo cittadino di Castelfranco di Sotto - rinnovo all'associazione orentanese la massima collaborazione da parte del comune, sia per la manifestazione di quest'anno, sia per il futuro e ritengo che è un dovere dell'amministrazione esser vicini, anche concretamente a tutte le associazioni del capoluogo e delle frazioni”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto