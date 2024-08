Ruba merci e un coltello da sub da un supermercato: arrestata 30enne

I carabinieri di Livorno sono intervenuti in un supermercato dopo che una 30enne è stata notata dal personale della sicurezza comportarsi in modo sospetto e allontanarsi senza pagare. I militari, giunti sul posto, hanno trovato nello zaino della donna varie merci rubate e un coltello da sub. Le immagini di videosorveglianza hanno confermato il furto. La donna, di origini romene e già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata per furto e porto ingiustificato di armi. La refurtiva è stata restituita al supermercato.