Autonomia differenziata, raccolta firme del Pd Gambassi

“Continua incessante la nostra lotta in difesa dei principi intangibili di uguaglianza della Costituzione Italiana nel garantire i servizi essenziali in tutto il territorio italiano”.

Così il Segretario del PD di Gambassi, Gianni Cortina, sulla raccolta firme contro l'Autonomia Differenziata organizzata dal Partito democratico locale.

“Per questo come Circolo del Partito Democratico di Gambassi Terme stiamo lavorando sul territorio affinché venga abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86 per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, in piena sinergia con il Partito Democratico e con le forze politiche vicine, le associazioni e tutta la società civile che condividono i nostri intenti. Ad essere minati dall’autonomia differenziata sono i Livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi (LEP) che dovrebbero essere garantiti in modo unitario su tutto il territorio italiano!"

“Abbiamo iniziato questa settimana - continua Cortina - con la raccolta firme, ma il nostro obiettivo sarà quello di presidiare fino a settembre il territorio gambassino allestendo postazioni nel capoluogo e nelle frazioni di Case Nuove, Badia a Cerreto e Varna, in modo da dare concreta evidenza al rifiuto netto, espresso dai cittadini, di questa riforma del Governo di Centro Destra, che sancisce le disuguaglianze, anziché rimuoverle. Di volta in volta comunicheremo luogo, giorni e orari”.