FiPiLi, Stella (FI): "Pedaggio ai Tir illegittimo e danno per economia toscana"

"In Italia non esistono strade a pedaggio selettivo ora basta, il pedaggio ai Tir sulla Fi-Pi-Li è illegittimo e anticostituzionale.

Per la sinistra gli autotrasportatori sono un bancomat da usare per tappare i buchi di bilancio e far nascere l’ennesimo carrozzone pubblico che servirà per trovare posto agli amici degli amici".

Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Non è tassando il mondo del trasporto merci che si risolvono i problemi di una strada regionale per la quale sono stati spesi decine di milioni di euro negli ultimi 5 anni, senza che disagi e code siano diminuiti. Dove sono finiti i soldi delle multe? Dove vanno i soldi delle tasse dei cittadini e delle imprese Toscane?".

"I mezzi pesanti percorrono la superstrada non per convenienza, ma per soddisfare le necessità degli insediamenti produttivi che si sono sviluppati lungo la Fi-Pi-Li e che quotidianamente hanno bisogno di ricevere e spedire merce. Non dimentichiamo che si tratta di una delle arterie viarie in assoluto più importanti della nostra regione, collega il primo porto e il primo aeroporto della Toscana con il capoluogo di Regione. È profondamente sbagliato far pagare il pedaggio, non si possono punire i trasportatori. Questa arteria attraversa il distretto conciario più importante d'Italia, che vale 4,5 miliardi di euro, con 1.600 addetti. Perché penalizzare i mezzi pesanti e di conseguenza la competitività delle nostre aziende? Noi stiamo con gli autotrasportatori".

