Al 38° Palio di Fonni anche una delegazione fucecchiese

Si rafforza l'amicizia e la collaborazione tra Fucecchio e Fonni, due delle principali realtà paliesche nazionali. Il percorso costruito insieme, con incontri e tavole rotonde, con l’obiettivo di creare una rete di palii d’Italia costituita sotto forma di fondazione che tuteli gli interessi di tutte le realtà paliesche, ha visto spesso a braccetto gli organizzatori dei due palii che si caratterizzano per le appassionanti corse di cavalli.

Con la neoeletta sindaca di Fucecchio Emma Donnini (che ha anche la delega al Palio delle Contrade) questi progetti e queste collaborazioni proseguiranno proprio con l'intenzione di rafforzare l'immagine del Palio di Fucecchio in tutta Italia.

Per questo motivo nel weekend appena trascorso, in occasione del 38° Palio di Fonni, una delegazione del Comune di Fucecchio, capeggiata dal consigliere comunale con delega alle relazioni con i Palii d'Italia Daniele Cei, ha preso parte all'evento che si è tenuto nella cittadina in provincia di Nuoro.

L'evento, promosso dalla Società Ippica Fonnese, ha visto anche quest'anno migliaia di appassionati e turisti affollare l'ippodromo di San Cristoforo, dove ha trionfato Gian Luca Fais su il Poeta.

“E' stato veramente un bellissimo evento – ha dichiarato il consigliere Daniele Cei – e per noi è stata l'occasione per rafforzare la collaborazione con i nostri amici dei palii della Sardegna. Il Palio di Fonni rappresenta una realtà molto attiva e, proprio come noi, fortemente interessata a lavorare per la costituzione della Fondazione delle Corse Storiche di Cavalli e quindi rafforzare il peso dei nostri bellissimi eventi rievocativi anche a livello nazionale. In virtù di tutto questo stiamo valutando la possibilità di inviare, il prossimo anno, una rappresentanza del Palio di Fucecchio a correre a Fonni, così da saldare ancor più questo legame. Dal 2019, anno in cui nacque il progetto di riunire i più importanti Palii d'Italia, il nostro percorso ha riscontrato un consenso unanime e sono già una quindicina le realtà paliesche aderenti a questa rete, per cui siamo stati già portavoce delle istanze comuni anche presso il Ministero della Salute”.

Ad assistere al Palio di Fonni, tra i tanti appassionati arrivati dalla Toscana, c'era anche l'ex sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, invitato dalla Società Ippica Fonnese per il contributo che negli anni ha dato a supporto del Palio di Fucecchio e delle manifestazioni rievocative, oltre che alcuni rappresentanti di alcune contrade di Fucecchio, tra cui il presidente di Botteghe Simone Picchi, il presidente di Querciola Paolo Ceccarini e alcuni rappresentanti delle contrade Porta Raimonda e Sant’Andrea.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa