Contratto di Appalto per la Costruzione del Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi della Fondazione Stella Maris – Irccs

il 2 agosto 1958, con Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Opera Diocesana di Assistenza di San Miniato e le Cliniche Neurologica e Pediatrica dell’Università di Pisa la Colonia Marina Stella Maris di Calambrone nata nel 1955, si trasformò in Istituto Medico Pedagogico, ed iniziò così l’avventura italiana ed internazionale nell’ assistenza, nella riabilitazione, nella didattica e nella ricerca delle fragilità neuropsichiatriche dell’età evolutiva.

“ Oggi, Venerdì 2 agosto 2024 – come allora- comunica il Presidente Giuliano Maffei – la storia si ripete e, come un segno dal cielo, ci indica la strada buona da percorrere e ci dice di non temere, e di andare avanti ad ogni costo perché i bambini non meritano di soffrire.

In questa incredibile ricorrenza del 2 agosto, giorno mariano di santa Maria degli Angeli, abbiamo firmato il contratto di Appalto per la costruzione del nostro Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi di Stella Maris, così desiderato da molti anni. Ho voluto farlo apponendo la mia prima firma sul contratto insieme al mio Direttore Generale, Dr. Roberto Cutajar, che è stato il primo a sognarlo nel 2004 ed a contagiare con questa sua visione ispirata il prof Pietro Pfanner, i vari Cda , i presidenti Moneta, Bicocchi ed il sottoscritto (entrato nella Stella come Consigliere nel 2006), tutti i nostri dipendenti e collaboratori che negli anni sono stati in missione da noi, senza di loro non si potrebbe sognare, e gli amici Vescovi che così vicini ai nostri giovani ci hanno sempre sostenuti anche con le preghiere nei momenti più difficili di questo percorso nel Bene e nella Bellezza dell’Amore. Grazie di cuore ai mons. Fausto Tardelli, mons. Andrea Migliavacca, mons. Carlo Ciattini, mons. Giovanni Paccosi e mons. Giovanni Paolo Benotto “.

Dr. Roberto Cutajar e Avv. Giuliano MaffeiL’emozione nella sala del Cda di Stella Maris è stata per tutti molto intensa e palpabile. Tutti i presenti, compresi gli Appaltatori, CMSA Società Cooperativa, con il suo Ing. Luca Lemmi, e la FIORINI Impianti Group s.r.l., con il suo Baccio Fiorini, e loro collaboratori, erano emozionati perché percepivano che la storia si fa con il passato, il presente ed il futuro.

Il Presidente Giuliano Maffei ha espresso il suo grandissimo grazie anche a tutti i volontari e ai benefattori che in questi 60 anni sono stati vicini alla Stella Maris, ed ha aggiunto “ C’è ancora bisogno di tutti voi. Anche in questo momento possiamo affermare che Stella Maris è davvero “Speranza in azione” proprio perché nelle sue radici è ancora vivo il pensiero ed il Carisma fondativo, “Scienza e Amore”, dei suoi fondatori, Don Aladino Cheti, Prof Pietro Pfanner, Prof. ssa Mara Marcheschi, sig.ra Alfieri Gori, Dott. Renzo Bartalena e Prof. Mario Brotini che oggi è portato avanti con entusiasmo da tutti noi “.

E adesso si va ad aprire il cantiere, per seguire l’avanzamento del progetto, visitate: nuovastellamaris.it

Fonte: Fondazione Stella Maris