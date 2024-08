E’ di nuovo oro a Parigi con Rossetti e Bacosi nello skeet del tiro a volo 

E’ anche toscano l’oro alle Olimpiadi di Parigi nella gara a squadre miste dello skeet, una delle specialità del tiro a volo e puntuali arrivano le congratulazioni del presidente della Toscana, Eugenio Giani.

“Gabriele Rossetti – scrive – ha conquistato un oro incredibile: atleta cresciuto a Ponte Buggianese e figlio d’arte, visto che il padre è stato bronzo a Barcellone 1992, Gabriele si è riconfermato campione nello skeet, stavolta in coppia con l’umbra Diana Bacosi”. Il duo italiano ha infatti battuto per 45 a 44 gli statunitensi Smith e Hancock: decisiva l'ultima serie in cui Bacosi ha rotto tutti e quattro i piattelli.

Gabriele Rossetti, oggi ventinovenne, era già salito sul podio più alto dello skeet individuale a Rio 2016 e l’anno dopo, nel 2017, si era confermato ai vertici nei mondiali di tiro a Mosca. Da juniores, a diciannove anni, si era laureato campione europeo e mondiale.