Matilda Ricami festeggia 25 anni di attività: compleanno tra festa e solidarietà

Venerdì 2 agosto, Piazza Duomo a San Miniato ha fatto da cornice a una serata indimenticabile, organizzata per celebrare i 25 anni di attività di Matilda Ricami, l'azienda empolese che ha saputo conquistare il panorama mondiale della moda con le sue creazioni di alta qualità. Un traguardo importante, festeggiato con un evento che ha unito spettacolo, musica e solidarietà, elementi che da sempre caratterizzano la storia e i valori dell'azienda.

La serata, con la direzione artistica curata da Asso di Picche Produzioni, ha visto esibizioni di grande impatto emotivo. La Magicaboola Brass Band ha aperto l’evento con un'esibizione vivace e coinvolgente, seguita dalle suggestive performance del gruppo di artiste Lumen Invoco e dal concerto omaggio a Ennio Morricone della Movies Orchestral, che ha emozionato il pubblico con le celebri colonne sonore del Maestro.

L'evento è stato arricchito da un gesto di grande generosità: la donazione di 3.000 euro all'Associazione Astro, organizzazione locale che sostiene la lotta contro il cancro al seno, e di 2.400 euro alla Caritas locale, raccolti durante la serata. Un contributo che ha reso la festa di compleanno di Matilda Ricami non solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per continuare a fare del bene, confermando l'azienda come un punto di riferimento non solo nel mondo della moda, ma anche nella promozione del benessere e della solidarietà nella comunità.

Questa filosofia di solidarietà si è concretizzata in numerosi progetti nel corso del tempo, come la realizzazione di Casa Matilda, una struttura di seconda accoglienza per donne in difficoltà, inaugurata nell'ex-Hotel Vittoria di Empoli e gestita dal Centro Lilith. Questo progetto, frutto di una grande operazione che ha coinvolto 20 soggetti diversi, è solo uno dei tanti esempi di come Matilda Ricami abbia saputo intrecciare il successo aziendale con l'impegno sociale.

"Sono 25 anni che Matilda Ricami esiste e 22 anni che Astro esiste – ha dichiarato con soddisfazione il presidente di Astro Paolo Scardigli –, quindi siamo quasi coetanei ed è bellissimo poter percorrere questo cammino insieme. Questi soldi saranno utilizzati per le psicologhe della nostra associazione e anche per finanziare i trasporti per le persone che devono effettuare trattamenti chemioterapici. Infine vorrei spendere due parole per ringraziare Elio Orlando, al timone dell'azienda fin dalla sua nascita, che mi sento di paragonare a Lorenzo il Magnifico o ad altri del suo tempo. La sua azienda non solo cresce, ma arricchisce anche il territorio dimostrandosi un mecenate contemporaneo".

Elio Orlando, al timone dell’azienda fin dalla sua nascita, ha condiviso con i presenti le sue riflessioni su questi 25 anni di attività e ringraziato commosso i partecipanti, soprattutto i dipendenti.

Fonte: Ufficio stampa