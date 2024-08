Multiutility, PD Empolese Valdelsa: "Giusta la posizione Fossi sul superamento della quotazione in borsa"

Emiliano Fossei, segretario del Pd Toscana, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa su varie domande, fra cui il tema della Multiutility: «

Condividiamo sia nel merito e che per la tempistica quanto affermato da Fossi-dichiara Jacopo Mazzantini a nome della segreteria dell'Empolese Valdelsa -.Come PD siamo stati fin dall'inizio promotori e sostenitori del progetto della Multiutility, ossia dell'idea di una holding toscana dei servizi pubblici locali, controllata e guidata dai Comuni, che si ponesse l'obiettivo di superare l'attuale frammentazione regionale, attraverso un soggetto industriale forte, capace di competere con le altre grandi holding dei servizi pubblici locali del Paese, per

aumentare la capacità di investimento delle aziende e contenere il costo delle bollette,

mettendo al centro i principi ei valori dell'economia circolare.

Quanto alla discussione sulle forme di finanziamento della Multiutility e, segnatamente, rispetto al ricorso alla borsa o a misure alternative, abbiamo apprezzato già mesi fa la posizione del partito regionale e del segretario Emiliano Fossi di un sostegno convinto al progetto della Multiutility con l'obiettivo di allargarne il perimetro verso la dimensione regionale e di approfondire il tema della borsa e del finanziamento della Multiutility più in generale.

La nuova presa di posizione del partito regionale che supera il ricorso imponente alla borsa quale strumento di finanziamento anche alla segreteria del PD dell'Empolese Valdelsa di esprimere una posizione da portare poi alla discussione dell'assemblea territoriale del partito, ritenendo si sia trattato di un passaggio utile, perché chiarificatore, consentendo al PD nel dibattito pubblico di parlare nuovamente con una voce sola ben definita.

Anche nel merito si condivide le parole del segretario Fossi, sia nel ribadito, convinto del sostegno alla Multiutility ed al suo allargamento ad altre aree della Toscana, sia nelle opportunità di superare l'ipotesi della borsa, quale strumento di finanziamento della Multiutility, all'esito del periodo di approfondimento intercorso. Occorre prendere atto delle proposte programmatiche che hanno caratterizzato sul tema in molti Comuni le recenti elezioni amministrative e, in particolare, la proposta di candidati Sindache e candidati Sindaci del PD, nonchè le coalizioni dagli stessi guidate.

Tutto ciò fornisce la migliore risposta possibile a coloro che nella recente campagna elettorale avevano tacciato l'approfondimento politico sulla borsa interna al Pd quale mera tattica pre-elettorale volta a sconfessarsi un minuto dopo il voto.

Adesso occorrerà valorizzare il posizionamento del partito regionale sul “no” alla borsa e la sua capacità di presentarsi quale messaggio inclusivo sia per raccogliere anche da quei territori provinciali che non hanno aderito alla Multiutility, ma ora potrebbero esservi interessati, un contributo nel merito, che li faccia sentire protagonisti di questa operazione per unirsi al progetto, sia per lavorare da subito ad un confronto programmatico sulle politiche regionali al fine di costruire una cornice comune del centrosinistra più ampia possibile in vista delle prossime elezioni regionali.

Da parte nostra, ci siamo adoperati fin dall'inizio per svolgere quel ruolo di “cerniera” che ci è proprio, in termini di raccordo e mediazione politica e tra territori e intendiamo proseguire in tal senso.

Resta, poi, centrale il tema del piano industriale della Multiutility, perché per noi sono prioritari gli investimenti, che consentono di sviluppare i servizi pubblici locali e, più precisamente, di raggiungere gli obiettivi strategici che abbiamo sempre legato alla costruzione della holding regionale.

È evidente, dunque, che qualsiasi alternativa alla borsa-chiude Mazzantini- dovrà rispondere all'esigenza di garantire tali investimenti, per poter rendere efficace e sostenibile l'azione della stessa Multiutility».

Fonte: Pd Empolese Valdelsa