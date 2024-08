Sanità: aggressioni al personale, il punto in commissione

Le aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario hanno portato la Commissione regionale competente a convocare una apposita seduta per fare il punto della situazione.

Il 4 settembre, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, la commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), incontrerà, insieme all’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, i direttori delle Aziende sanitarie e ospedaliere, del Meyer, della Fondazione Monasterio e di Ispro, per capire quale sia lo stato di attuazione della delibera di Giunta, dello scorso ottobre, in merito al “progetto di potenziamento di dispositivi infrastrutturali e di misure di comunicazione e formazione, per le Aziende e Enti del SSR per la prevenzione delle aggressioni e azioni di tutela del personale aggredito”.

Nella delibera, accanto alle possibili azioni da sviluppare – che spaziavano dal miglioramento della fruibilità della comunicazione alle misure strutturali e tecnologiche, passando rigorosamente dalla formazione – venivano indicate anche le risorse disponibili, per un totale di 2 milioni e 200 mila euro.

Fonte: Regione Toscana