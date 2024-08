Via Alemanni, piazza Marchetti e via De Sanctis: come cambiano sosta e transito per 'Cinema sotto le stelle'

Nei prossimi giorni entreranno in vigore alcune disposizioni temporanee al transito e alla sosta in via Alemanni per consentire attività di smontaggio cantiere, piazza Marchetti e via De Sanctis per permettere due serate nell’ambito della rassegna ‘Cinema sotto le stelle’, rispettivamente il 12 e il 26 agosto 2024.

VIA ALEMANNI – Con ordinanza 455 del 2 agosto 2024 (https://shorturl.at/C73Ob ), per consentire l’attività di smontaggio del materiale di cantiere con camion gru, dalle 7 alle 18 del giorno 7 agosto 2024, nel tratto civico n.23 al n.39 e aree contermini, su entrambi i lati, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività su entrambi i lati della strada, il restringimento della carreggiata, lasciando libero uno spazio di due metri della corsia su cui vengono effettuati i lavori, in modo da consentire l’utilizzo dell’altra corsia insieme ai due metri aggiuntivi per mantenere il doppio senso di marcia e obbligo per i pedoni dal lato opposto.

PIAZZA ALESSANDRO MARCHETTI – Con ordinanza 451 del giorno 31 luglio 2024 (https://bit.ly/4dsqL9z ), dalle 18 alle 24 nel giorno 12 agosto 2024, in piazza Alessandro Marchetti saranno disposti il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e chiusura dell’accesso alla piazza da via Pontorme e da via del Pozzo.

VIA DE SANCTIS – Con ordinanza 452 del giorno 31 luglio 2024 (https://bit.ly/3WIdkga ), dalle 18 alle 24 nel giorno 26 agosto 2024 in via De Sanctis, nel tratto compreso fra via Meucci e via del Puntone, saranno adottati il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e chiusura dell’accesso all’intersezione via Meucci 67 con via De Sanctis e all’intersezione via del Puntone con via Bucherelli.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa