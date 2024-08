Fi-Pi-Li, Gazzetti (Pd): "Forza Italia chiami anche Salvini per risolvere disastro estivo dei collegamenti ferroviari in Toscana"

Il responsabile dell'Infrastrutture del PD Toscana, Francesco Gazzetti, ha commentato la recente notizia di Forza Italia che ha avviato una raccolta firme contro l'introduzione di un pedaggio sulla superstrada Fi-Pi-Li (QUI la NOTIZIA).

"Apprendiamo la notizia che Forza Italia, per risolvere i problemi della Fipili, intende promuovere una raccolta di firme. Colpiti da questa svolta movimentista ci permettiamo di avanzare una proposta ulteriore. Perché, tra un banchetto e l'altro, non trovano il tempo anche di dare un colpo di telefono al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini per mettere mano, stavolta con fatti concreti, al disastro dei collegamenti ferroviari che si stanno registrando in questo periodo estivo? Sarebbe un bel modo per dimostrare, con i fatti e non solo con la propaganda, che la maggioranza di destra è effettivamente in grado di governare questo paese".