Miss Italia Toscana: a San Vincenzo si assegna il titolo di Miss Givova, un altro pass per le prefinali di Miss Italia

Prosegue a ritmo serrato l’assegnazione dei titoli regionali satellite di Miss Toscana, un percorso che culminerà domenica 1° settembre con l’assegnazione della fascia più ambita, quella di Miss Toscana, nella piazza di Castelfiorentino.

Domani mercoledì 7 agosto con inizio alle 21,30 la kermesse della bellezza fa tappa a San Vincenzo (Livorno) ospite della “Notte del marinaio” nella splendida cornice della Marina sanvincenzina. L’organizzazione è dello Yachting Club Marina di San Vincenzo e di Syriostar concessionaria di Miss nItalia per la regione Toscana.

In questa serata si assegna il titolo di Miss Givova. La passerella è prevista in piazza Serini e si sfideranno le finaliste toscane che hanno ottenuto la qualificazione al termine della semifinale andata in scena domenica sera alla Fortezza di Siena.

Le ventisei bellissime si contenderanno un titolo che permetterà alla vincitrice di accedere direttamente alla semifinale di Miss Italia i primi di settembre a Numana nelle Marche, indipendentemente da quello che sarà l’esito della finalissima di Miss Toscana il 1° settembre a Castelfiorentino.

Il titolo assegnato domani sera porta il brand di uno sponsor di materiale sportivo come Givova che da qualche anno è vicino al concorso di Miss Italia valorizzando le attitudini alla sana pratica dello sport delle ragazze moderne.

Come detto la sfilata inizierà alle 21,30, sarà presentata da Raffaello Zanieri, e per godere di una visione ottimale della selezione sono disponibili dei tavoli (info e prenotazioni 333/3019866), inoltre durante la serata verrà consegnato il premio "Marinaio d’Oro".

Fonte: Ufficio Stampa