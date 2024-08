MPS: utile a 1,16 miliardi e 800 assunzioni in vista

Il cda di Monte dei Paschi ha approvato i risultati consolidati del primo semestre 2024 e il nuovo piano industriale 2024-2028

MPS ha chiuso con un utile di 1.159 milioni di euro, in crescita dell'87,3% sullo stesso periodo del 2023, ricavi saliti del 9,7 % a 2.031 milioni e in aumento del 9,7%,

Il piano industriale 2024-2028 prevede di portare l’utile prima delle imposte dagli 1,3 miliardi di euro attesi nel 2024 a 1,42 miliardi nel 2026 e a 1,66 miliardi nel 2028. Mps dovrebbe disporre di un capitale in eccesso al di sopra dei 2 miliardi di euro che gli permetterebbe di creare valore mettendo in atto diverse strategie. Piano industriale che verrà sostenuto da un programma di investimenti in nuove tecnologie di circa mezzo miliardo di euro e l'assunzione di circa 800 giovani.