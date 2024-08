Riqualificazione via Colle San Lorenzo: dalla Giunta l’ok al progetto esecutivo

Nel corso dell’ultima seduta, la Giunta comunale di Montespertoli ha approvato il progetto esecutivo per procedere con la riqualificazione di via Colle San Lorenzo. Questo intervento prevede la completa asfaltatura del tratto comunale, per un investimento totale di 195.000 euro. L'obiettivo principale è garantire la sicurezza e la percorribilità della strada, eliminando la necessità di manutenzione periodica a breve termine.

«L’asfaltatura di via Colle San Lorenzo era attesa da anni da parte dei residenti e siamo contenti di poter annunciare che i lavori partiranno a breve. Questo intervento è particolarmente oneroso, ma si tratta di un investimento a lungo termine che consente di ottimizzare le risorse interne nel lungo periodo. Non è semplice per il Comune di Montespertoli rispondere alle esigenze di un territorio di 125 km quadrati, e per questa ragione investimenti come questo sono fondamentali. Si tratta di un piccolo ma importante passo nella direzione che abbiamo tracciato nel nostro programma elettorale: mettere più risorse sulle viabilità rurali e di crinale» commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha la delega ai Lavori Pubblici.

Il tratto interessato dall'intervento, di circa 700 metri, parte dall’intersezione con via Trecento. Attualmente la strada bianca richiede una manutenzione continua e da tempo i residenti e le strutture ricettive della zona chiedevano un investimento risolutivo sulla viabilità, per rendere la strada sempre percorribile in totale sicurezza. Le principali opere previste includono il livellamento e la regolarizzazione del piano stradale con l’utilizzo di uno stabilizzato naturale e la pavimentazione con un nuovo materiale bituminoso.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’intervento è il ripristino della regimazione delle acque, fondamentale per un’area che è particolarmente sensibile dal punto di vista idrogeologico. Via Colle San Lorenzo si trova infatti in una zona con una certa pericolosità da frana, simile a molte altre aree del territorio montespertolese. La trasformazione del fondo stradale da bianco ad asfaltato e le opere di regimazione permetteranno un miglioramento nella gestione delle acque piovane, riducendo il rischio di smottamenti e migliorando la sicurezza per tutti gli utenti della strada. Sono infine previste opere di completamento e finitura e la realizzazione della segnaletica orizzontale.

La riqualificazione di via Colle San Lorenzo quindi non solo migliorerà la sicurezza e la percorribilità della strada, ma contribuirà anche a una gestione più efficace delle acque meteoriche. Nelle prossime settimane sarà indetta la gara per l'assegnazione dell'appalto. La previsione del Comune è di far partire i lavori orientativamente entro la fine dell'anno.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa