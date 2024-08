Carcere Porto Azzurro, Landi incontra direttrice e Polizia penitenziaria

"La casa di reclusione di Porto Azzurro è il quarto istituto penitenziario toscano per capienza regolamentare, pari a 334 detenuti, oltre il 10 per cento di tutta la regione. Come tante carceri convive con problematiche di varia natura che sfociano talvolta in fatti di cronaca, come accaduto circa un mese fa con la furiosa rissa tra detenuti stranieri. Una situazione che richiede la massima attenzione da parte del governo e dell’amministrazione penitenziaria. Martedì 6 agosto ho incontrato lil direttore dell’istituto De Santis, dottoressa Martina Carducci, e una rappresentanza della polizia penitenziaria per confrontarmi sulle criticità, sui progetti e sulle necessità dell’Istituto. Elementi che sono certo sono a conoscenza del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, al quale ho già sollecitato una visita alla casa di reclusione elbana".

Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi all'indomani della sua visita alla casa di reclusione Pasquale De Santis di Porto Azzurro.

Fonte: Ufficio Stampa