Carabinieri e Diocesi di Massa Marittima-Piombino uniti nella prevenzione e lotta alle truffe agli anziani

Il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, che porta avanti con impegno l’azione dell'Arma nel contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, ha avviato una campagna informativa su tutto il territorio per sensibilizzare la popolazione. L’obiettivo è fornire alle potenziali vittime gli strumenti necessari per prevenire questi reati, aiutandole a difendersi adottando le giuste precauzioni, grazie a un costante monitoraggio e analisi del fenomeno. Per raggiungere un ampio pubblico, il Comando Provinciale ha deciso di collaborare con la Diocesi di Massa Marittima – Piombino, al fine di sensibilizzare ulteriormente la popolazione. I Comandanti delle Compagnie di Piombino e Portoferraio hanno tenuto brevi interventi informativi al termine delle funzioni religiose più frequentate nelle rispettive città. Analoghe iniziative sono state promosse anche nelle località più piccole del territorio dai Comandanti delle Stazioni Carabinieri.

Durante questo fine settimana, la campagna informativa ha raggiunto un ampio pubblico di anziani e dei loro familiari nelle chiese locali. Al termine delle messe, sono state fornite importanti raccomandazioni per prevenire le truffe, che spesso colpiscono gli anziani. La messa domenicale è un’occasione ideale per raggiungere una vasta platea di anziani e familiari, che possono essere fondamentali nella prevenzione e contrasto di questi crimini.

Nel territorio della Val di Cornia, sono intervenuti i Comandanti delle Compagnie di Piombino e delle Stazioni di Campiglia Marittima, Venturina Terme, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta, che hanno informato i presenti nelle parrocchie locali. Analoghe iniziative sono state promosse anche sull'Isola d'Elba, con gli interventi del Comandante della Compagnia di Portoferraio e dei Comandanti delle Stazioni di Porto Azzurro, Rio e Campo nell'Elba.

Grazie alla collaborazione della Diocesi di Massa Marittima – Piombino, sono state diffuse raccomandazioni utili a prevenire il fenomeno delle truffe. Queste azioni contribuiscono al quotidiano impegno dei Carabinieri nel contrastare questo tipo di criminalità, aumentando la consapevolezza dei cittadini sulle modalità adottate dai truffatori e sperando che un'informazione capillare possa davvero ridurre e prevenire questi reati.

Fonte: Comando Provinciale Carabinieri di Livorno

