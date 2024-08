Due salvataggi sulla Montagna Pistoiese, ritrovato anziano disperso e soccorso giovane escursionista

Si sono concluse positivamente nella mattina di martedì 6 agosto le ricerche di un settantenne sulla Montagna Pistoiese. Intorno alle 18.30 del giorno precedente, in località Pracchia, l'uomo era uscito dalla sua abitazione per depositare la spazzatura. Ma invece di rientrare in casa, probabilmente perdendo lucidità, si è avviato verso la boscaglia. A lanciare immediatamente l'allarme i familiari, che non l'hanno visto rientrare: avviate dunque le ricerche che hanno coinvolto i militari della stazione Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano, Vigili del fuoco, Carabinieri e volontari del Sast, Soccorso alpino e speleologico toscano. L'uomo è stato rintracciato dai finanzieri a qualche chilometro dal punto della scomparsa, seppur affaticato e in stato confusionale ma in buone condizioni fisiche nonostante la notte trascorsa all'aperto. L'anziano è stato quindi trasportato fino alla strada più vicina e affidato al personale del 118, per il trasporto all'ospedale di Pistoia per gli accertamenti sanitari del caso.

Nella pomeriggio della stessa giornata il Soccorso alpino delle fiamme gialle è entrato nuovamente in azione, per il soccorso e recupero di un adolescente rimasto vittima di una brutta caduta dalla mountain bike, mentre percorreva un sentiero vicino agli impianti sciistici dell'Abetone. Rintracciato e rilevata una sospetta frattura del bacino, militari e Vigili del fuoco insieme ai volontari del Sast hanno recuperato il giovane, di 14 anni, con la barella trasportandolo fino all'elisoccorso del 118 per il successivo trasporto in ospedale.