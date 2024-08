Festa per i cento anni di Annamaria Bini, gli auguri di Montemurlo

Annamaria Bini ha spento 100 candeline, anche se a vederla gliene si dà almeno venti meno. Una donna autonoma e piena di vitalità, nonostante le sofferenze della vita: qualche anno fa ha perso il figlio Giovanni di 61 anni e dopo poco tempo anche la nuora. Annamaria rimane comunque circondata dall'affetto di una bella e grande famiglia, l'altro figlio Giancarlo, 68 anni, i nipoti Sara e Simone e i pronipoti Samuele, 14 anni e Dario 8 anni, che nei giorni scorsi l'hanno festeggiata alla Canonica della Rocca di Montemurlo, insieme ad amici e parenti.

Annamaria è nata a Vaglia (Firenze) il 26 luglio 1924 e presto si trasferisce a San Gimignano dove il padre fa il guardiacaccia in una fattoria. Li conosce il futuro marito con il quale si sposa nel 1948 ed arriva a Montemurlo nel 1958, proprio a seguito del marito che fa il muratore e lavora per la famiglia Loni, allora proprietaria della fattoria del Parugiano. Nella vita Annamaria ha svolto vari lavori, è stata a servizio di una famiglia pratese, ha fatto la rammendina di pezze a domicilio e si è occupata della famiglia e dei nipoti con dedizione e amore. Una persona sempre tranquilla e accomodante, che, nonostante i cento anni, è lucida e vive da sola in autonomia: cucina e svolge piccoli lavoretti domestici, pur con qualche aiuto esterno. Intatte anche le abitudini sociali, Annamaria va regolarmente dal parrucchiere e ogni giorno incontra le amiche di una vita del condominio di Bagnolo, dove vive fin dagli anni Settanta. "Non c'è un segreto per la longevità - dice il figlio Giancarlo - La mamma ha fatto una vita normale, credo che però appartenga ad una classe di ferro con una tempra ed un carattere fuori dal comune". Anche il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, ha voluto festeggiare l'importante compleanno ed ha consegnato ad Annamaria un omaggio floreale e una pergamena celebrativa. "È davvero raro incontrare persone che tagliano il traguardo dei cento anni in questa splendida forma fisica e mentale. Una donna che non dimostra la sua età, ma che è ancora piena di energia e vitalità. Ad Annamaria vanno i complimenti e gli auguri di tutta la comunità montemurlese, che simbolicamente festeggia con lei questo compleanno".

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa