Furti in centro a Pisa, in un pomeriggio due arresti

Due arresti per due furti distinti, tra il pomeriggio e la sera del 6 agosto nel centro di Pisa, da parte della polizia. Nel primo caso l'allarme è partito da un negozio in Corso Italia dove un soggetto era stato notato mentre si aggirava in maniera sospetta tra gli scaffali, per poi prendere un prodotto in vendita e uscire dal negozio. Inseguito inizialmente da una dipendente, la polizia si è messa sulle tracce del soggetto fino a bloccarlo. L'uomo, tunisino pluripregiudicato con a carico un provvedimento di divieto di dimora nella città pisana, è stato arrestato per furto aggravato. La merce sottratta è stata restituita al negozio e ad un altro esercizio commerciale sempre in Corso Italia. L'uomo è stato rimesso in libertà dall'autorità giudiziaria nell'attesa della successiva convalida dell'arresto.

Dopo qualche ora, nella notte, i poliziotti hanno arrestato in flagranza di reato una seconda persona per furto aggravato ai danni di un signore anziano, in zona Stazione. La segnalazione giunta alle volanti riguardava un soggetto in fuga che poco tempo prima aveva rubato il borsello all'anziano all'interno della stazione. Acquisite descrizioni del responsabile e vie di fuga anche grazie alle telecamere di zona gli agenti hanno bloccato l'uomo, rumeno, per il quale all'esito della direttissima è stato convalidato l'arresto con misura cautelare del divieto di dimora a Pisa. Quanto rubato è stato restituito al legittimo proprietario.