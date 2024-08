Lavori in piazza Vittoria e Sagra della Patata, il PD Santa Maria a Monte: "Serviva liberare il cantiere"

Vista la calura estiva il paragone è d’obbligo, in questo caso è la Giunta che mette a dura prova le attività commerciali e i cittadini della collina Tosca. Dagli articoli apparsi sulla stampa in questi giorni sembra che si incentivi il turismo con musei aperti e iniziative, ma nei fatti accade proprio il contrario. Ad agosto fin dal 1300 nel borgo si festeggia la Madonna con una splendida processione in cui le strade si illuminano con i lumini seguita poi dalla Sagra della Patata.

Queste manifestazioni gestite grazie al coinvolgimento di numerosi volontari sono da sempre fonte di attrazione di turisti e visitatori da ogni parte con un enorme ritorno di immagine per il paese e le attività commerciali. Purtroppo l’Amministrazione quest’anno ha tagliato le gambe a queste iniziative lasciando aperti i cantieri dei lavori in via II Giugno, Piazza Marconi e all’inizio di Piazza Vittoria.

Il Partito Democratico chiede al Sindaco, preso atto che andavano oltre i tempi stabiliti non si poteva invece di dare false speranze trovare una soluzione tecnica che prevedesse di liberare il cantiere metterlo in sicurezza, ad esempio ricoprire le buche con della ghiaia o realizzare dei passaggi pedonali rialzati, in maniera da rendere tutto fruibile e decoroso?

Il Sindaco e l’assessore Lucchesi nonché Vicesindaco perché non hanno convocato una nuova riunione con i cittadini e le associazioni di categoria per informare sull’andamento dei lavori? Come mai nessuno ha controllato l’impresa appaltatrice che ha lavorato discontinuamente accumulando ritardi e solo a fine luglio si sono resi conto della situazione?

Come al solito questa Giunta oltre a non riuscire a fare una adeguata programmazione, non riesce nemmeno a trovare soluzioni innovative che ci mettano una pezza! A pochi giorni dalla festa facciamo un grosso augurio a tutti i volontari e commercianti che pur boccheggiando tengono alto il lustro di SMAM.