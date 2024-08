Progetto scolastico in Costa d'Avorio dell'associazione "Nel sorriso di Valeria": "Soddisfatti dei risultati"

"È arrivato, da parte del responsabile Joseph, il rapporto del Progetto scolastico per bambini orfani in Costa d'Avorio. Dobbiamo essere soddisfatti per i risultati ottenuti, - affermano in una nota dall'associazione Nel sorriso di Valeria Ets - nonostante le enormi difficoltà persistenti nei vari villaggi sparsi per la foresta e constatati di persona nel viaggio di monitoraggio effettuato a gennaio 2024 dalla delegazione dell'associazione composta dal presidente Lucio Tramentozzi con i soci Lucy Moscardi e Amedeo Altobelli. Il settanta per cento dei ragazzi ha superato l'esame o lo scrutinio a fronte di un trenta per cento di ripetenti o abbandoni per svariati motivi. La gestione dei fondi è stata oculatamente ripartita da Joseph tra materiale scolastico, iscrizioni ai college, spese per alimentazione, per vestiario, per prodotti igienici e medicinali, oltre alcune spese organizzative".

"Sicuramente è un motivo di soddisfazione per i soci e i sostenitori delle adozioni scolastiche, che verranno informati dei risultati con la pagella di merito dei loro adottato, la classe che frequenteranno da settembre prossimo e, purtroppo, di alcuni che ripeteranno o non ci saranno più; quest'ultimi verranno sostituiti con nuovi entrati".

Dall'associazione i prossimi appuntamenti sul territorio: "Nel periodo estivo avremo due altri appuntamenti a Sonnino, come già preannunciato: il IV Memorial Lelletto Cantagalli e il Trial dei Briganti; mentre nella nostra Parrocchia di San Miniato Basso, dal 29 agosto al 1 settembre, Festa di Maria Santissima Assunta che si concluderà con la processione in notturna e la partecipazione del Vescovo Giovanni Paccosi. Ci rivedremo, poi, domenica 15 settembre per l'incontro in ricordo di Katiuscia con la Santa Messa alle ore 11 presso la Chiesa della Trasfigurazione in San Miniato Basso e poi il pranzo solidale presso il Circolo della Catena".

Annunciato inoltre "l'appuntamento per l'anniversario di Valeria, sabato 16 novembre" e ricordata la scadenza il 30 settembre delle domande per le 32 borse di studio "Per realizzare un sogno", da inviare per email a info@nelsorrisodivaleria.org. Per info e modulistica consultare il sito dell'associazione www.nelsorrisodivaleria.org, Tel. 338.8888851. Ringraziamenti, concludono da Nel sorriso di Valeria, a Rossana ed Ezio Amendola (in ricordo di Stefania); Pasquale Bellofatto (aiuto Progetto scolastico); Coloro che hanno contribuito, partecipato e collaborato alla due giorni di "Sonnino nel Sorriso"; Caffè Cecchelli.