Campo sportivo di Avane, conclusi i lavori di rinnovo degli spogliatoi

Dopo i lavori partiti per gli spogliatoi del campo sportivo di Santa Maria a Empoli, un altro intervento, stavolta concluso, ha riguardato lo sport locale. Il campo da gioco di via Magolo, intitolato a Lido Gavazzi e in gestione alla Polisportiva Avane, si è dotato di spogliatoi rinnovati a uso della squadra di casa, della squadra ospite e del team arbitrale. Questa mattina l'assessora allo Sport, Laura Mannucci, assieme ai tecnici dell'Ufficio Manutenzione del Comune di Empoli si è recata per un sopralluogo in casa dei gialloneri, militanti in Seconda Categoria.

L'intervento in questione ha riguardato la rimozione delle vecchie toilette alla turca con nuovi wc. Oltre alla sistemazione del pavimento degli spogliatoi, sono state sostituite tutte le 12 docce. La spesa complessiva è stata di 23mila euro, IVA compresa. Gli spogliatoi erano già stati oggetto di lavori durante le feste natalizie del 2023, con un intervento alla caldaia per il corretto funzionamento delle docce.

"Ogni squadra per noi ha valore - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - e oggi concludiamo un intervento diviso in due tranche per poter ammodernare gli spogliatoi del campo di Avane e renderli finalmente adatti alle esigenze della prima squadra e delle giovanili".

"Sono stati ultimati anche i lavori al campo sportivo di Avane, sfruttando il momento in cui l’attività sportiva non è in corso, prendendoci carico delle richieste pervenute dalla società Polisportiva e dando così risposte - ha commentato l'assessora alla Transizione ecologica, Laura Mannucci -. Abbiamo sistemato gli spogliatoi, i bagni, le docce che adesso sono dotate di temporizzatori in modo da poter ottimizzare costi ma soprattutto il consumo di acqua e quindi rispettare l’importanza di questa risorsa".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa