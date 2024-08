"Certaldo per tutti", installata nel borgo la cartellonistica inclusiva

Un progetto nato grazie a una volontà condivisa. L'amministrazione comunale da un lato, l'azienda Sebach dall'altro. Al centro l'obiettivo comune di rendere Certaldo, il suo borgo e le sue eccellenze più che mai accessibili. Affonda le radici su questo terreno "A tutto borgo. Il borgo di Certaldo per tutti", progetto di ArtBonus promosso dall'amministrazione comunale con il sostegno di Sebach, che ha visto lo sviluppo e l'installazione, completata nelle settimane scorse, di un sistema di cartellonistica tattile, studiato fin nei minimi dettagli e in grado di guidare i visitatori negli angoli più significativi del territorio. L'azienda, fondata nel 1987, con sede a Certaldo, realtà leader in Italia nella fornitura e noleggio di bagni mobili per cantieri ed eventi, appreso dell'opportunità, ha messo a disposizione un importante contributo, tale da coprire l'intero fabbisogno del progetto pensato per abbattere barriere, favorire l'inclusione e incentivare il turismo.

Il Comune di Certaldo ha voluto incrementare la segnaletica del borgo medioevale, rendendola idonea ai diversi tipi di disabilità. Mappe e targhe tattili sono state realizzate in maniera conforme alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e senso-percettive e alla manualistica di settore. Inoltre, le mappe tattili sono omologate dall'Istituto nazionale per la mobilità autonoma di ciechi e ipovedenti e ospitano un QR Code che rimanda al sito visitcertaldo.it dove sono disponibili le descrizioni dei luoghi, sia in lingua italiana sia in lingua inglese. I pannelli, supportati da un leggio, sono disposti in luoghi simbolo del territorio: le mappe tattili accolgono i visitatori alla stazione funicolare, in piazza SS. Annunziata, in via Dietro le mura, mentre i vari pannelli sono stati collocati a Porta al Rivellino, a Palazzo Stiozzi Ridolfi, a Casa Boccaccio, alla chiesa di SS. Jacopo e Filippo, a Palazzo Pretorio, alla chiesa di San Tommaso e Prospero, a Porta al sole e a Porta Alberti.

"Questo progetto, avviato negli scorsi anni, arricchisce Certaldo di strumenti per l'accessibilità - sottolinea l'assessora alla Cultura, Clara Conforti - Il nostro paese e il nostro borgo storico sono sempre più meta di turisti in arrivo dall'Italia e dall'estero e credo sia un dovere dell'amministrazione rendere il territorio più che mai accogliente e senza barriere. Si tratta di un impegno che portiamo avanti con convinzione e questo progetto ne è un esempio. Ci tengo a ringraziare l'azienda Sebach per aver dimostrato ancora una volta attenzione e sensibilità verso un progetto che mette al centro Certaldo e l'inclusività".

Luigi Pupo, Amministratore Delegato di Sebach, afferma: "È con grande piacere che abbiamo sostenuto il progetto del Comune di Certaldo per rendere il borgo più inclusivo, tema che ci sta particolarmente a cuore. Sebach ha una visione internazionale ma, come più volte dimostrato, non dimentichiamo le nostre radici che affondano nel territorio di Certaldo. Queste iniziative ci permettono di restituire valore alla comunità che ci ospita e lo facciamo sempre con grande piacere ed orgoglio. Ringraziamo, per la condivisione, il Comune di Certaldo con il quale, negli anni, abbiamo sempre sviluppato iniziative molto interessanti ed ambiziose".

