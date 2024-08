Cimitero di Montegufoni, il punto sui lavori di ampliamento e ristrutturazione

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento del Cimitero di Montegufoni, situato tra l’omonima frazione e la frazione di Baccaiano, nel Comune di Montespertoli. Il progetto prevede il rifacimento completo della copertura, il consolidamento strutturale delle fondamenta, la ristrutturazione degli intonaci e la tinteggiatura della facciata, la demolizione del muro di recinzione frontale e l'ampliamento del cimitero, la sistemazione del cancello e dell'impianto elettrico, per un totale di circa 150 mila euro di quadro economico.

Il cantiere, iniziato a maggio 2024, si è reso necessario a causa di significativi cedimenti strutturali dovuti alla predisposizione franosa del versante su cui si trova il cimitero e a causa dei danni causati dagli estremi eventi atmosferici del 18 agosto 2022, che hanno scoperchiato il manto di copertura del blocco dei loculi posto a Sud Est. I lavori stanno procedendo con rapidità: il muro laterale è stato completamente ripristinato, garantendo la stabilità della struttura, mentre le fondamenta del nuovo muro frontale sono state posate per garantire l’ampliamento della struttura. La costruzione del nuovo muro è in programma per le prossime settimane. Nel frattempo è stato quasi ultimato il rifacimento del manto di copertura con l’installazione di un sistema anticaduta conforme alle normative vigenti.

“L’obiettivo dell’intervento è garantire sicurezza al cimitero, che è importantissimo per i residenti di ben due frazioni del territorio” commenta il vicesindaco Marco Pierini. “Crediamo molto nel valore di investimenti come questo, che hanno anche un valore sentimentale estremamente importante per la popolazione. I cimiteri del territorio sono luoghi estremamente importanti dal punto di vista storico e sociale e manutenerli sempre di più e sempre meglio è un obiettivo del Servizio Lavori Pubblici” conclude.

Fonte: Comune di Montespertoli