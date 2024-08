Cultura a Ferragosto, a Certaldo musei aperti

Il sistema museale di Certaldo sarà visitabile anche giovedì 15 agosto 2024, in occasione del Ferragosto. Sia Casa Boccaccio sia Palazzo Pretorio saranno regolarmente aperti, così come nei giorni festivi, con il consueto orario dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.

Fra le varie da tappe da non perdere, negli spazi espositivi al primo piano di Palazzo Pretorio, c'è "Double Vision", mostra personale di Caterina Tosoni: l'artista, da oltre vent’anni, indaga il rapporto uomo-natura alla ricerca di possibili forme di integrazione e contaminazione per una convivenza 'pacifica'. Tosoni sceglie la plastica, protagonista del sistema di produzione industriale moderno, non solo come elemento simbolico per condurre una riflessione attualissima sull’inquinamento globale, ma anche come elemento compositivo. La plastica è dunque eletta a materiale di lavoro, al pari del colore da stendere o della creta da modellare. Raccogliendo gli oggetti di plastica dispersi nell’ambiente, l’artista dimostra di interagire con il proprio tempo e di abitarlo esteticamente nella maniera più responsabile e sociale possibile. I riferimenti estetici della sua indagine scultorea sono da ricercare nella poetica dell’objet trouvé (le sculture meta-meccaniche di Jean Tinguely, le compressioni di César, le accumulazioni di Arman), declinata però in modo nuovo. Gli oggetti scelti dall'artista non solo mantengono la loro integrità e la loro memoria d’uso, facendosi portatori di molteplici rimandi simbolici, ma generano una precisa grammatica oggettuale, un linguaggio complesso e multiforme di cui l’artista si serve sperimentandone le infinite possibilità combinatorie. Il percorso espositivo si articola attraverso una trentina di opere, realizzate dal 2008 al 2024, e quattro installazioni site-specific, rimodulate per gli spazi di Certaldo.

Palazzo Pretorio, Certaldo

Si segnala inoltre che è aperto anche il Museo di Arte sacra, allestito in un convento agostiniano del Quattrocento, al quale si accede dal vicino chiostro della Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo, anch'esso con orario 10-13 e 14.30-19.

Per l'ingresso a due musei (Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio) il biglietto intero è di 5 euro (ridotto 4 euro). Per l'ingresso a tre musei (Palazzo Pretorio, Casa Boccaccio, Museo di Arte Sacra), il costo del biglietto intero è di 7 euro (ridotto 5 euro). L’ingresso a musei e mostre è gratuito per tutti i residenti nel comune di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo