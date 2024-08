Doppio furto nella notte in due negozi a San Miniato, indagini in corso

Doppio furto questa notte, tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto, a San Miniato. Ad essere colpite due attività commerciali adiacenti lungo la Tosco Romagnola, nel tratto tra Ponte a Egola e San Miniato Basso, il salone di parrucchieri Eccentrica e il centro estetico Seconda Natura. Situati uno accanto all’altro, i malviventi hanno fatto irruzione forzando la porta d’ingresso in entrambi gli esercizi.

Una volta all’interno i responsabili, che si presume abbiano agito in più di uno dopo la mezzanotte, si sono diretti al fondo cassa prelevandolo da tutti e due i negozi, per poche decine di euro. Magro dunque il bottino per gli autori del furto, mentre le attività hanno riportato danni alla porta d’ingresso, entrambe forzate con un attrezzo metallico. L'amara scoperta nella notte, con l'entrata in funzione dell'impianto di allarme, che ha richiamato sul posto i negozianti mentre i malviventi sono riusciti a fuggire.

Sporta denuncia ai carabinieri di San Miniato, che stanno svolgendo gli accertamenti. Dalle prime informazioni raccolte, ad agire sarebbero state tre persone. In corso dunque la ricostruzione dell’evento, che da quanto si apprende potrà avvenire anche tramite le immagini del circuito di videosorveglianza di una delle attività.