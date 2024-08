Festival colline geotermiche, domani Vincenzo Schettini: 'la fisica dell'energia' a Pomarance

Domani sera (sabato 10 agosto, ore 21.30), al piazzone di Pomarance, comune di cui fa parte Larderello capitale mondiale della geotermia, arriva Vincenzo Schettini, il professore che dalle aule di un liceo scientifico di Castellana Grotte ha conquistato la simpatia e l’attenzione dell'Italia intera. In scena, manco a dirlo, ci sarà "La Fisica dell'Energia", una lezione-spettacolo coinvolgente, accessibile e fresca, per divertirsi e riflettere insieme sulle leggi e i segreti della natura.

Insegnante, musicista, youtuber e tiktoker, vero e proprio “one man show”, icona dei social dove è seguito da milioni di follower di ogni età, Schettini farà un intervento pensato ad hoc per l’occasione, toccando uno degli argomenti più vicini al territorio del Festival delle Colline Geotermiche e uno dei più importanti a livello globale in questo momento: l’energia.

Sarà una serata speciale, aperta a una forma teatrale che vuole incontrare e far dialogare i nuovi linguaggi, i nuovi modi di raccontare storie e personaggi. I social sono una realtà consolidata nella comunicazione quotidiana, raggiungono milioni di persone, veicolano ogni tipo di comunicazione e messaggio. Come l’incontro con la televisione ha trasformato il teatro, così l’avvento dei social ha rivoluzionato gli schemi e i modelli della popolarità, soprattutto tra le giovani generazioni.

La compagnia Officine Papage pensa da sempre al teatro come forma di comunicazione, come elemento fondante di una società che deve scoprire possibilità e nuove direzioni. Da qui nasce l’idea di coinvolgere un personaggio così innovativo e capace di generare curiosità e entusiasmo, lanciando un modo diverso, intelligente e creativo di insegnare, imparare e raccontare. L’evento specifico e il Festival delle Colline Geotermiche, come ormai avviene da anni, hanno il sostegno di Enel Green Power, che in Toscana gestisce il più antico e innovativo complesso geotermico al mondo, con 34 centrali geotermoelettriche per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Grosseto e Siena. Oltre a soddisfare il 33% del fabbisogno elettrico regionale e a rappresentare più del 70% della produzione toscana da fonte rinnovabile, la risorsa geotermica fornisce calore utile a riscaldare circa 13mila utenti, 26 ettari di serre, aziende agricole e artigianali, alimentando anche un’importante filiera del turismo sostenibile con 60mila visite ogni anno tra i poli museali, gli impianti, i percorsi di trekking nei territori geotermici, gli eventi artistici e culturali, in partnership con il tessuto associativo delle terre geotermiche di Toscana, come in questo caso in collaborazione con Officine Papage.

Dopo la ‘conferenza spettacolo’ di Schettini ci sarà un firmacopie a cura della libreria “Il Segnalibro”.

Biglietti e informazioni

intero 10€ - ridotto 8€ (under 25 e over 65), biglietto speciale bambinə 5€ (under 10) biglietto operatorə 2€

acquisto biglietti anche online su liveticket.it

Per info e prenotazioni è possibile scrivere a prenotazioni@officinepapage.it oppure chiamare / mandare un WHATSAPP o SMS al +39 334 269 800 - (9.30 - 12.30/15.00 – 19.00)

Fonte: Ufficio Stampa