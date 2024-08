Riunito il nuovo consiglio dell’Unione dei Comuni, la soddisfazione dei Giovani democratici

Lo scorso martedì 30 luglio si è tenuta la prima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. Tra i nuovi consiglieri dell’Unione colpisce la bassa età media espressa dal gruppo di maggioranza, solo 35 anni. Molti sono gli under 30 del Partito Democratico, alcuni alla prima esperienza istituzionale: Gianni Bagnoli, 26 anni, consigliere comunale di Empoli; Irene Bandini, 26 anni, consigliera comunale di Limite e Capraia; Cristina Bortolai, 26 anni, consigliera comunale di Vinci; Gianmarco Geloso, 21 anni, consigliere comunale di Fucecchio; Martina Meoli, 20 anni, consigliera comunale di Montelupo Fiorentino e Vittoria Parrini, 23 anni, consigliera comunale di Montelupo Fiorentino; Gabriele Romei, 29 anni, consigliere comunale di Castelfiorentino; Ottavia Viti, 23 anni, cxonsigliera e assessora nel Comune di Montespertoli.

«Non posso che essere estremamente felice e soddisfatta di una così grande presenza di ragazzi e ragazze all'interno del Consiglio. Porteremo un cambiamento tangibile nelle istituzioni del territorio-dichiara Ottavia Viti, segretaria dei Giovani democratici dell'Empolese Valdelsa- La nostra presenza dimostra come i Giovani Democratici siano fondamentali per la formazione di nuova classe dirigente. I nostri obiettivi principali saranno prenderci cura dell’ambiente e del territorio dell’Empolese Valdelsa, preservare le aree verdi, agricole e urbane, e dare avvio alle Comunità Energetiche. Inoltre, dobbiamo puntare a rafforzare il circuito del sapere: valorizzare il sistema delle biblioteche, potenziare i centri studio e la rete dei musei. Infine- conclude Viti - ci poniamo l'obiettivo di portare avanti politiche volte a facilitare l’emancipazione dei ragazzi e delle ragazze, studiando soluzioni per rispondere alla richiesta di case a prezzi accessibili, ponendoci in totale controtendenza rispetto alle politiche del Governo nazionale che vede come unica soluzione la diminuzione a livelli disumanizzanti del limite minimo di superficie abitabile».

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa