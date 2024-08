Droga e un fucile a canne mozze in casa a Livorno, arrestato 29enne

I carabinieri di Cecina hanno arrestato un 29enne nordafricano a Livorno, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di droga e di un'arma clandestina. Durante una perquisizione in un'abitazione sospetta, i militari hanno trovato 1,8 kg di hashish, 1.550 euro in contanti, e un fucile a canne mozze privo di segni identificativi. Una seconda perquisizione ha portato al sequestro di un altro chilo di hashish. Dopo l'udienza di convalida, il Giudice ha imposto all'arrestato l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Il 29enne è considerato innocente fino a sentenza definitiva.