Non paga le sigarette e scappa, arrestato dai poliziotti a Pisa

Nella mattinata di giovedì le Volanti della Questura di Pisa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto tunisino per rapina impropria ai danni del titolare di una tabaccheria in zona Duomo.

La volante, durante il consueto pattugliamento del centro storico, ha notato due uomini a terra che si strattonavano tra loro. Gli agenti sono intervenuti per bloccare il soggetto, il quale poco prima, insieme ad un complice, era entrato nella tabaccheria e si era impossessato di un pacchetto di sigarette senza pagare.

Il proprietario, quindi, ha inseguito il malvivente e pochi metri dopo lo ha raggiunto; quest’ultimo per guadagnarsi la fuga ha strattonato la vittima, rompendogli gli occhiali da vista.

Gli agenti sono riusciti a bloccare il responsabile e trarlo in arresto in flagranza di reato per rapina impropria. Ieri mattina, il giudice del rito direttissimo ha convalidato l’arresto e ha rimesso in libertà il soggetto.