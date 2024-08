Vespa, Ceccardi (Lega): "Eccellenza identitaria, proteggerla da politiche europee green"

"In un momento storico in cui le politiche europee ‘verdi’ rischiano di danneggiare profondamente settori chiave della nostra economia nazionale, è fondamentale difendere la Vespa, un’eccellenza che rappresenta pezzo della nostra identità e che continua a rappresentarci con orgoglio, incarnando l'innovazione italiana".

E’ quanto dichiara l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi.

"Non a caso ogni anno migliaia di persone provenienti da tutto il mondo partecipano a raduni Vespa World Days, una passione che unisce generazioni e che testimonia l'affetto degli italiani e non solo per questo simbolo indiscusso del Made in Italy nato nello stabilimento Piaggio di Pontedera, di cui proprio quest’anno è stato festeggiato il 140esimo anniversario. Un simbolo che la Lega sta difendendo in Parlamento con un ordine del giorno che mira a riconoscerla come veicolo di interesse nazionale e che continuerò a difendere anche a Bruxelles".

Fonte: Ufficio Stampa