Si tuffa nel Serchio a Lucca, muore 29enne

Un 29enne nordafricano è morto questa mattina a Lucca dopo essersi tuffato nel fiume Serchio, in un'area a circa 3km dal centro storico. Il giovane si trovava sulla sponda del fiume con un amico per cercare refrigerio. I due si sono tuffati, intorno alle 10, ma il 29enno non è riemerso. L'amico ha dato l'allarme, ma i soccorsi, inclusi polizia e vigili del fuoco, non sono riusciti a salvarlo. Si ipotizza che la causa della morte sia un malore. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, e la polizia ha raccolto testimonianze sull'accaduto.